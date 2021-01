Ako som začala predávat' medovníky v zahraničí || Život v Nórsku

Táto zima bola vskutku iná, ako tie predošlé. A ja som si tesne pred tým, ako začala zmyslela, že by som mala začat' robit' niečo iné, niečo svoje, niečo slovenské, čo mi tu v Nórsku tak trochu chýbalo...

Je (bola) to moja tretia zima na severe. Polárna noc a teda takmer žiadny prídel svetla po dobu dvoch mesiacov, Najnegatívnejší vplyv mala na mña však prvý rok, asi aj preto, že to bolo tesne po prist'ahovaní a bolo to prvý raz. Vhod mi ale padla práca a to, že som bola vd'aka nej neustále vyt'ažená a na prípadné depresívne stavy mi pomáhala úspešne zabudnút'!

Pre reštiku to boli najúspešnejšie časy - zimné mesiace, teda hlavná sezóna. Na ruch som zvyknutá, ba dokonca som si tie šialené časy užívala. No bolo to únavné. Preto mi tento rok, poviem to úprimne, padol celkom vhod. Stále fungujeme, leto bolo, akoby žiadna korona neexistovala. Útlm ale pocit'ujeme teraz - kedy by sme inak boli extrémne vyt'ažení.

V októbri som stihla návštevu Slovenska. Moja milovaná mamina robí už roky medovníčky podl'a receptu odo mña, resp. od mojej učitel'ky na hotelovke :) A zdobí ich na profesionálnej úrovni. Vždy som rada kreslila a tvorila vlastnoručné výrobky, no od istého času som jej porestala so zdobením pomáhat' (veeeeeeeel'mi dávno) a ona sa tým pádom ešte viac zlepšila a všetci jej výtvory obdivovali s otvorenými ústami. Ked' som bola naposledy doma, už piekla - pre mña. Pozorovala som ju, ked' zdobila a po rokoch som si to skúsila, no dopadlo to horšie, ako som si predstavovala, tak som to nechala na ñu. Ale práve vtedy sa mi v hlave zrodila myšlienka, že by som mala túto tradíciu praktizovat' aj tu v Nórsku, a nebolo by zlé to skúsit' aj predávat'.

Ked' som sa vrátila spät' do Nórska, stále mi táto myšlienka vrtala hlavou a nedala mi spávat'. Mala som i viac vol'ného času a povedala som si, že kedy, ak nie teraz?

Založila som si stránku, len tak, na skúšku (aj so skúšobným menom- Liten Kake, ktoré sa ale celkom uchytilo a začalo sa mi páčit' natol'ko, že som si ho nechala). Napiekla som prvú dávku (naposledy som ich piekla na už spomínanej hotelovke pred cca 10 rokmi)..a vyšli úžasné, lesklé, neporušené..ale to je najmenej..upiect' pekný medovník. Výzva bola ho i pekne vyzdobit' a celkom sa sama sebe čudujem, že stránku som založila pred tým, než som poznala svoje schopnosti, lebo to naposledy doma bola katastrofa...

Vedela som ale, že mám nejaké to umelecké cítenie a že ma podobné aktivity vždy bavili. Prvé zdobenie dopadlo oukej, i ked' nebolo prepracované, ale bola som prekvapená, lebo to vyzeralo lepšie než medovníky, ktoré som videla tu. Nóri totiž obl'ubujú medovníčky počas Vianoc, ale sú tenké, tvrdé, a poleva neforemná - no účely to očividne plní (nekritizujem, len je to proste iný štýl, ako poznáme zo Slovenska). Práve preto som chcela priblížit' to, aké ich vieme zdobit' a piect' MY.

Potom som spravila dávku č. 2 a vtedy som bola šokovaná, ako som začala chápat' líniám, výplni, vzorom..dovolím si tvrdit', že pokrok bol každým d'alším dñom väčší a väčší. Bola som si zdobením zrazu úplne istá. Dostavili sa objednávky, ktoré boli, väčinou práve od Slovákov žijúcich v Nórsku. Logicky - chceme kúsok domova a medovníky k Vianociam jednoducho patria.

Zbohatnút' z tejto činnosti sa isto len tak nedá. Na Slovensku je dopyt určite vyšší, no tu si očividne Nóri radšej kúpia cesto v obchode, alebo rovno sušienky, ktoré sa tvária, že sú "pepperkaker" - medovníky. Áno, mala som objednávky a stále som mala čo robit', a to ma vel'mi tešilo. Nejaká tá plusová hodnota sa mi na účet pripísala, ALE...Po prvé, začala som relatívne neskoro - niekedy v novembri. A po druhé : výdavky.

Možno si poviete, aké výdavky sa spájajú s výrobou medovníkov? So samotnou výrobou, nie vel'ké. Najvyššou položkou bol med. Ono ale nejde o suroviny, ako všetko ostatné okolo toho. Pre pekné fotky som kupovala celofány, špagáty, baliace papiere, ktoré som nakoniec ani nevyužila...lampu, lebo inak by na fotke nič nebolo vidiet'. milión vykrajovátok, krabice rôznych vel'kostí...fólie a výplne do krabíc, aby sa medovníčky nepoškodili pri posielaní poštou. Čas je kapitola sama o sebe, ale robila som to rada :) Platila som i za web, ale hlavne : reklamy na FB. Koniec koncov mi ostala asi jedna tretina "zárobku". Z nákladov šla polovica na nezmyselné reklamy, lebo ved', tie predsa musia určite fungovat'. Nevravím, že absolútne nepomohli, ale ani to, že by som vd'aka nim obdržala viac objednávok. Teraz aspoñ viem o chybách, ktoré som urobila. Ak nevyskúšaš, nevieš :)

No a aká je situácia teraz? Mnoho l'udí sa ma pýtalo, čo bude po Vianociach? Bola som pozitívna, ved' máme Valentína, Vel'kú Noc, 17.Máj...Pravda je ale taká, že som zverejnila nejaké tie Valentínske srdcia, vel'ké i menšie, ale je mi jasné, že záujem, aký prirodzene cez Vianoce bol, bude najbližšie (ak Boh dá) nabudúce Vianoce :) Mám ponuku na Valentína, FB stránku Liten Kake si nechávam, no nebudem už do reklám investovat', najmä počas obdobia, kedy dám viac, než sa mi vráti.

Celkovo to ale beriem ako skúsenost', ktorá mi viac dala, ako vzala. I napriek obrovskému účtu za elektriku :D Stále nie som v mínuse, to je plus číslo jeden. Po druhé, táto aktivita ma zamestnala počas polárnej noci a bola som vd'aka nej aktívna i doma, čo mi určite pomohlo ju zvládnut' o niečo jednoduchšie. No najväčšie a najkrajšie plus bolo to, ako som získala obdiv u l'udí. Ako sa na medovníčky s radost'ou pozerali a nechceli ich jest', lebo vraj na to boli príliš pekné. Ako ich dokonca vystavili na stromčeku v nemenovanom obchode tu v Tromsø. Ako som prekvapila l'udí v okolí a ako rýchlo zmizli, ked' som s nimi nebola spokojná a teda šli nám - na papanie. :P

Dúfam, že i o rok bude dostatok času sa tejto aktivite venovat', ak sa rozhodnem íst' do toho znova, mám všetko nachystané a teda nebude to taký zhon, aký bol pred pár mesiacmi. Viem, čo čakat' a čomu sa vyhnút'. No priznám sa, že už teraz mi tá vôña, rozliehajúca sa po celom dome, chýba :)