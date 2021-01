Kúpat' sa s kosatkami? Prečo nie!

Dva roky, čo žijem v Nórsku som väčšinu času strávila v práci. Posledné mesiace je ale situácia ohl'adom turizmu úplne iná, ako zvykla byt' a ja mám príležitost' sa venovat' aktivitám, o ktorých sa mi pred pár rokmi ani nesnívalo.

Nebudem tu zbytočne opisovat' situáciu - počas prvej vlny korony sme mali 2 mesiace zatvorené, no v máji akoby korona už ani neexistovala, a reštika bola deñ čo deñ opät' plná, len s tým rozdielom, že nás - pracujúcich bolo o polovicu menej. Leto bolo z tohto dôvodu celkovo extrém a bola som zvedavá, ako bude vyzerat' zima, ked'že práve zimné mesiace sú tu TOP sezóna. Samozrejme, posledné dve sezóny boli úplne iné, turistami sa to len tak hemžilo. Nebolo to síce to isté, no vel'mi podobné, ibaže nás navštevovali bud' domáci, alebo turisti z iných častí Nórska. Plus som si začala so svojím vlastným, slovenským biznisíkom. Ale už sa príliš rozpisujem, a od veci.

K VECI: Začiatkom decembra sa nám podarilo dohodnút' si výlet na lodi, z ktorej sme mohli pozorovat' vel'ryby. Bola to vec, ktorú som chcela vidiet' a zažit' od momentu, kedy som sa dozvedela, že tieto úchvatné tvory trávia zimné mesiace práve tu. Avšak, nie je to také ružové, ako sa na prvý pohl'ad zdá. Žijem úplne na severe a z rozprávania som sa dozvedela, že vel'ryby tu zvykli bývat', ale tak tomu už pár rokov nie je. Pohybuje sa tu ale jedna beluga menom Hvaldimir (vraví sa, že to mala byt' špiónska vel'ryba trénovaná Rusmi, a po nórsky hval znamená vel'ryba, preto to meno).

Vel'ryby sa tu celoročne pohybujú v oblasti Andøya a momentálne počas zimy v oblasti Skjervøy. Práve tam sme mali výlet dohodnutý a ked'že turistov je nevel'a, boli sme na lodi sami + dvaja sprievodcovia - Mad'ari. Museli sme si poriadne privstat', ked'že cesta trvá 4 hodiny autom a výlet začína ráno, pretože stále máme polárnu noc a teda obmedzený prídel svetla počas dña. Toto bolo prvý raz, čo som videla vel'ryby (vráskavec a nespočetné množstvo kosatiek) na vlastné oči a vo vol'nej prírode. Podarilo sa mi ich zachytit', no mrzli mi ruky, plus viac som sa venovala natáčaniu videí. Nakoniec som si ich už len užívala a vôbec sa nevenovala dokumentovaniu, čo mi je i l'úto, lebo sme zažili moment, kedy tri kosatky naraz urobili "spy hop", čo znamená, že akoby vykúkali nad hladinou, hlava celá vonku. Toto sme v ten deñ videli viac krát. Kosatky sú nesmierne inteligentné, reagujú na pískanie a sú vel'mi hravé. A nádherné! Mali sme št'astie, že sme natrafili na rybársku lod' a že sa kosatky, no i vráskavec (masívny) práve kŕmili. Čiže ich bolo spolu vel'a na jednom mieste, Bol to super zážitok a vedela som, že ak bude príležitost' sa potápat', resp. šnorchlovat' vedl'a vel'rýb, chcem íst' do toho. Spomenuli sme to pred sprievodcami a síce to oficiálne nerobia, povedali nám, že dajú vediet' v januári, teda pred tým, než vel'ryby Skjervøy opustia.

Ja vodu celkovo milujem a z nejakého dôvodu sme si koncom roka kúpili potápačskú výstroj, je lepšie byt' pripravený, no nie? Vedeli sme, že to potápanie chceme absolvovat', a nie len raz a teraz je na to konečne čas...Výstroj sme odtestovali raz, splnila očakávania, o pohodlnosti rozprávat' nebudem, vo vode sa v tom dá hýbat' bez problémov, na suchu som ledva dýchala :D

Ako nám Mad'ari sl'úbili, ozvali sa nám s tým, že ak chceme, tak potápanie môžme absolvovat'. Odkladalo sa to asi 4 dni, kvôli vel'mi veternému počasiu (a teda privel'kým vlnám). Konečne sme sa dohodli na dni, a zobrali sme aj kamaráta s frajerkou, ona sa ale neodvážila potápat'.

Noc pred tým sme, ako to býva, nemohli zaspat' a priznám sa, že mi hlavou prebehlo mnoho myšlienok. Nebála som sa vel'ryby, skôr toho, ako prežijem tú zimu a podobne. Trochu ma rozrušil aj fakt, že sme stretli pár l'udí, ktorí vedeli, čo chceme podniknút' a všetci boli prekvapení z toho, že idem do toho aj ja, ako dievča. Dovtedy som sa nad tým ani len nezamyslela a vôbec mi to neprišlo čudné, alebo odvážne.

Nakoniec sme spali asi hodinu a pol a 4-hodinová cesta mohla začat'. Asi poslednú hodinu v aute som si začala uvedomovat', čo sa vlastne ide udiat' a priznám sa, začala som pocit'ovat' mierny stres. Okrem toho, teplomer ukazoval -11, čo bol, mimochodom najchladnejší deñ celej zimy. Mne je zima aj vo vnútri, takže som začala mat' obavy, že predsa len podmienky neboli najlepšie. Ale sme tu , nebudem sa predsa len tak z pohodlnosti vzdávat'.

Obliekli sme si potápačskú výstroj v garáži pri prístave a kapitán člnu (nebola to uzavretá lod'ka, ako sme dúfali) nás oboznámil s tým, čo a ako. Na výstroj sme si ešte obliekli kombinézu, aby nám nebola taká zima. Vraj, ked' nám povie, že sa máme pripravit', musíme si dat' plutvy, šnorchel a byt' v pozore. Ked' povie GO, všetci traja máme naraz skočit' do mora.

A ten moment prišiel. Po naháñaní kosatiek (v bezpečnej vzdialenosti, samozrejme), sme sedeli na okraji člnu, pripravení skočit' do vody. Deñ pred tým som si zmyslela, že to chcem mat' natočené, tak som bola kúpit' GoPro, čo neviem, či bol najlepší nápad, ale dobre. No a kapitán povedal GO! Skočili sme do vody a.. začali sa pozerat' na kapitána, ktorý kričal, že DO VODY SA POZERAJTE, JE POD VAMI!!!! Tento moment mám stále pred očami, ako sme sa pozerali na nebesá, miesto toho, aby sme sa vlastne potopili. (:D:D) Ale po napomenutí sme to spravili a hl'a, tam bola vel'ryba, doslova vznášajúca sa elegantne vo vode, no iba na moment.

Jediný problém bol v tom, že tento raz nepapali, ale putovali, čiže neboli na jednom mieste, ale plávali. A sú rýchle. Vel'mi rýchle! Po prvom raze sme sa vyšplhali na čln a čakali na d'alší pokyn. Ked' prišiel, sústredila som sa na kameru, no skočila som asi do vlny, každopádne, šnorchel som mala plný vody a zasa som len počula POD VODU , POD VODU!!! No ved' to VIEM! :D Ako náhle sa mi podarilo zbavit' vody, pozrela som pod vodu a wow! Boli naozaj blízko a i ked' sú extrémne rýchle, pod vodou všetko vyzeralo, akoby to bol spoalený záber. Niečo z toho mám i zachytené na už spomínanej kamere. Všetko sa to dialo vel'mi rýchlo, no pod hladinou to bol iný svet.

Zasa sedíme na člne a vidím, že chalanom je extréna zima. Aj mne bola, ale akosi som sa zaprela a ukázala som, že Slováci toho vydržia vel'a :D Nasledoval posledný raz vo vode, to už som šla bez kamery, lebo úprimne, trochu ma otravovala. A znova to bolo to isté, vel'mi rýchle, ale zároveñ pomalé. Potom už kapitán zahlásil, že si máme posadat' na miesta, vyzut' plutvy, a ideme naspät'. Vtedy prišiel pre mña najhorší moment. Cesta z otvoreného mora do prístavu. Trvalo to nekonečne dlho a vtedy som začala pocit'ovat' zimu, akú som dovtedy nikdy necítila. Vo vode to bolo v pohode (logicky, je i teplejšia a výstroj je určená práve do studenej vody), ale v člne, ktorý sa pohyboval rýchlejšie a rýchlejšie plus vietor a mokrý výstroj a hlavne NAJCHLADNEJŠÍ deñ doteraz, nebola to zábava.

Modlila som sa, nech už sme v prístave, lebo som vedela, že tam bude sprcha. Po tejto ceste, ktorú sme doslova pretrpeli, som sa už triasla ako osika aj ja a nasmerovala som do sprchy hned', ako to bolo možné. Po horúcej sprche a prezlečení sa do teplého oblečenia bolo hned' všetko lepšie :) Kamarát povedal, že po tomto musí skonštatovat', že som ozaj tvrdý oriešok :D :D A viete čo? Zopakovala by som si to. I hned' zajtra. I teploty sú zrazu opät' plusové :) A nemenila by som nič. Lebo nabudúce budeme múdrejší. Budeme sa pozerat' pod vodu hned', ako sa v nej ocitneme. Budem natáčat', i ked' nebudem poriadne vidiet' čo, no sústredit' sa budem na to, aby som ich videla. A hlavne budeme viac rozmýšl'at' nad teplotou ovzdušia v určený deñ.

I ked' aktivita nebola najlepšia a kosatky putovali, miesto toho aby sa hrali či jedli na jednom mieste, necítim sa ukrátená. Videla som, odskúšala som, a nezabudnem. A teším sa na d'alší podobný zážitok.