Koniec začiatku "druhej vlny"? || Život v Nórsku

Leto bolo busy. Reštaurácia plná deñ čo deñ. Domáci, či zahraniční hostia, prevažne z výletných lodí. A práve jedna z nich k nám do mesta opät' "priviedla" koronu. Tusen takk.

Nie je to, samozrejme, žiadna dráma. Korona je tu s nami už nejaký ten čas a podl'a mña si treba zvyknút' s "ñou" spolunažívat'. Ale celkovo, postupom času, môžem v rýchlosti zhrnút', ako to prebiehalo resp. prebieha tu v Nórsku. Lebo je to trošku iné, než u nás doma.

Samozrejme, posudzujem iba z informácii, ktoré nachádzam online, alebo od rodiny či známych. Každopádne...

Ak ma pamät' neklame, 12.3.2020 som bola na dobu neurčitú odvolaná z práce, ako i teda moji ostatní kolegovia. Reštauráciu nám totiž zatvorili. Potom nastalo obdobie, kedy väčšina reštaurácii a kaviarní, či iných spoločenských zariadení, bolo zatvorených. Na št'astie, ak vás zamestnávatel' nahlási na tzv. permittering, nemusíte sa strachovat' o prísun financii. Iste, neprijímala som 100 percent platu, ale dostatok na to, aby som tie týždne (mesiace) dokázala zvládnut'. Vždy sa to spriemeruje na základe dovtedy prijímaného platu. Mojou jedinou úlohou bolo poslat' každých 14 dní záznam (online) o činnosti, teda či pracujem, a ak áno, kol'ko hodín. Ono totiž ak tu pracujete pod 60% a ste zaregistrovaný od zamestnávatel'a, zvyšnú čast' peñazí vám preplatí úrad.

Reštiku znovu otvorili začiatkom mája. No robit' začalo len minimum osôb a to tí (domáci), čo neboli platení na hodinu, ako napr. ja. Dopočula som sa, že majú okolo 10-16 l'udí denne, čiže bieda.

Ja som bola stále doma, no postupne začalo byt' viac a viac busy a tak som začala robit' tri dni do týždña. To ale dlho netrvalo. Raketovou rýchlost'ou začala reštaurácia naberat' klientov, a my sme boli (nechcem sa neslušne vyjadrovat', pardon) vo vel'kej prdeli každý deñ. Ono nás bolo totiž málo pracujúcich. Čo sme inokedy dávali v počte 5 / 6, sme teraz museli zvládnut' traja. A bez dishwashera. Čiže práca naviac. Z môjho milovaného pracoviska sa stalo miesto, kde som chodila s väčšou a väčšou nechut'ou, a nie len ja. Všetci sme boli z toho unavení, a vedeli sme, že budeme v šlamastike, už ked' sme prišli do práce. Dúfala som, že nadriadení (manažér a vlastník) si to uvedomia. Lenže nie, ved' vlastník tam nebýva s nami, nevie, že pobehujeme ako kuratá bez hlavy a potíme sa tam každý deñ a končievame neskoro..on videl, že áno, boli ste traja, a mali ste 95 hostí, bravo......

Proste som si povedala, že musím sa porozprávat' s jedným z nich...ale čo sa stalo ako prvé, ked' sa začalo reštike darit' a hranice sa otvorili? Odišli na mesiac na dovolenku.... A ja som robila 12 dní vkuse, a ked' som videla rozpis na d'alších 6 týždñov, ktorý vyzeral neprívetivo, povedala som si dost'...

Lenže problém bol, že práve vtedy, ked' sme boli najviac vyt'ažení, nebolo nikoho, kto by nám pomohol, aspoñ ako bridádnik, lebo ved' sa šetria po korone peniaze. A ja, zvyknutá podávat' 120 % výkon som si aj s kolegyñou (taliankou, ktorá je dokonca tehotná) povedala, že spomal' dievča, spomal'.

Ked' sa majitel' vrátil, chcela som si dat' meeting. Ale ten zvolal sám. Vraj vel'ká vd'aka, dobrá práca, nečakal, že sa bude po korone takto darit' a že chcel niekoho najat', kto by nám pomohol, ale vyzerá to tak, že prázdniny sa končia a hostí tiež ubúda, tak to nechá, ako je. Čo je síce pravda, ale som sama zvedavá, čo sa bude diat' v septebri, kedy traja majú dovolenku....ANYWAY, nechcem sa st'ažovat', takto to bolo, vd'aka Bohu tento týždeñ mám viac ako jeden vol'ný deñ, ale som vel'mi zvedavá, ako sa to bude vyvíjat'. Celkovo s turizmom.

Ono totiž zimná senóna je tu hlavná. Leto je busy, ale zima je mega prel'udnená. Chodí sa sem najmä kvôli polárnej žiare, čo ale teraz pochybujem, že bude ten prípad. Tipujem, že možno 20% turistov oproti minulým rokom. Nás to možno v takej vel'kej miere neovplyvní, ako napr. l'udí, čo sa živia doslova výletmi za žiarou , ako napr. môj priatel'. No ale uvidíme.

A čo sa ešte korony týka...Poznáte výletné lode Hurtigruten??? Možno vám to nič nehovorí, ale práve návštevníci tejto lode k nám často chodia (teda vždy ; ked'že lokácia reštaurácie je v prístave) No a práve týchto l'udí, ktorí mali pozitívny test, pustili z lode von a tí si pobehovali po meste a potom zrazu, zo 4 nakazených bolo 33 atd'. Proste mne to príde tak, že sa to tu nejak extra nerieši. V Osle je momentálne vysoké množstvo nakazených, takže máme nové nariadenie: Podávanie alkoholu v baroch do polnoci. Čo mne osobne je síce jedno, na druhej strane, neviem, čomu to pomôže. Rúška tu nosí 1 zo 100. Odstup sa vel'mi nedodržiava, nepríde mi, že by to tu bolo nejaké pomenené..až teda na antibakteriálne gély VŠADE. Ja si svoj život žijem tak, ako i pred tým, až teda na tie dva mesiace izolácie. A chystám sa domov...Vel'mi by som chcela byt' na oslavu 90tych narodenín mojej babky doma a beriem to ako samozrejmost', no kto vie, čo sa ešte za ten mesiac udeje, ked'že vidím, že i na Slovensku sa situácia zhoršuje. Ale rúško som si, pre istotu kúpila, ak sa teda dostanem domov.

No a znova. Som vel'mi zvedavá. Slovensko je na tom stále vel'mi dobre. Nórsko síce horšie, ale tiež je to jedna z tých bezpečnejších krajín. No so zimou, bud' príde nejakým spôsobom záplava turistov, alebo to tu bude neobyčajne tiché.

V každom prípade, občiansky preukaz mi vypršal samozrejme počas korony čiže mi ho treba obnovit' a chystala som sa to urobit' u nás doma, ked'že som čítala že sa doba vybavenia predlžuje o 4 mesiace. Dúfam, že to do vtedy stihnem :)