IPL epilátor po šryroch mesiacoch používania

Začiatkom apríla som sa dala na "IPL cestu", no absolútne som nevedela, čo mám očakávat'. Funguje vôbec táto metóda na odstránenie nežiadúceho ochlpenia?

Hlásim sa po štyroch mesiacoch. Ked' som si na začiatku korony zakúpila IPL epilátor, nemala som ani len potuchy, ako dlho mi bude trvat' zbavit' sa chlpov či zmiernit' ich rast, ale mala som naozaj vel'ké nádeje. A tie sa, čiastočne, naplnili.

6.4 som napísala článok, v ktorom som opísala, na čo sa IPL svetlo,resp. epilátor používa a aké som mala pocity po jeho zakúpení.

PRVĖ DOJMY

Super. Tak by som to zhrnula jedným slovom. Profesionálne balenie, elegantné puzdro, šikovná žiletka a nabíjačka s dlhým káblom. Prístroj sám o sebe je naozaj pekný pre oko, v zlato bielej kombinácii.

Pred prvým použitím je samozrejme potrebné si prečítat' manuál, ktorý je vel'mi prehl'adný, Dozviete sa, či je pre vás prístroj vhodný (samozrejme, to už by sme mali vediet' pred zakúpením :P) a taktiež ako predíst' nežiadúcim efektom (nie je vhodné sa vystavovat' priamemu slnku po zákroku..) Vlastne by sa nemalo opal'ovat' resp. byt' výraznejšie opálení (ked'že sa tým znižuje kontrast medzi farbou pleti a chlpov a tým je možný slabší výsledok). Každopádne, nič hrôzostrašné a nesplnitel'né, najmä tu v severnom Nórsku :D

ZAČÍNAME S OŠETRENÍM

Ak vieme, že sme vhodný typ na IPL svetlo ( i ked' ja som si napr. nebola úplne istá, či mám dostatočne tmavé chĺpky - ale to asi záleží i od časti tela ), môžme začat' s ožarovaním! :) Pred každým použitím sa odporúča sa oholit'. Ja by som povedala, že je to nutnost'. A pekne do hladka! Čím viac chĺpkov, tým sa bude IPL viac zameriavat' na ne, a nie na tie pod vašou pokožkou, ktoré sú podstatné. Energia musí íst' dole, pod povrch, kde sa vlasový korienok nahreje a zničí, čím znižuje až celkovo zabráni novému rastu.

OŠETRENIE

1. Oholit' sa

2. Napojit' IPL epilátor do elektriky a zapnút' ho.

3. Zvolit' si požadovanú intenzitu (z troch)

4. Začat' s ožarovaním stlačením zábleskového tlačidla (neviem, ako inak by som ho nazvala :D)

5. Samotný záblesk ( bud' opakovaným priložením, alebo klzaním )

Zaberie to naozaj ultra krátky čas! Obe (celé) nohy v priebehu 7-8 minút. Na pazuchy mi vystačilo v priemere 10 zábleskov na každú, čo zaberie možno minútu! Niekedy cítit' akoby spáleninu, nie je to ale nič strašné. Na väčšie oblasti, ako sú nohy, je prístroj úžasný. Hlavica je naozaj prispôsobená práve týmto častiam tela. Ak by ste si napr. epilovali tvár (bradu, oblast' nad perou), tam už to je zložitejšie.

Svetlo, ktoré IPL epilátor vyžaruje, nie je nebezpečné, ale nepozerala by som sa priamo na prístroj počas používania. Záblesky vypúšt'a IBA ak ho máte priložený na pokožku, takže netreba sa bát', že si zablesnete priamo do očí atd'. Inak Braun Silk Expert Pro 5 je jeden z najúčinnejších epilátorov na domáce použitie čo sa zábleskov týka. Použitie je teda jednoduché a najmä bezpečné a rýchle. NEBOLÍ TO. V citlivejších oblastiach (stehná, oblast' bikín) možno pocítit', že vám to na sekundu páli chĺpky, ale nič iné, nič strašné, pre mña je ošetrenie skôr príjemné, ako nepríjemné. Nemala som žiadne začervenania či iritácie pokožky ( i ked' som si zabudla dat' krém s ochranným faktorom, ako sa odporúča po ošetrení..)

Braun tiež ponúka aplikáciu, ktorá vám má pripomenút' ošetrenia atd'., no osobne mi to len zaberalo miesto v telefóne, neprišlo mi to praktické, takže som to po čase prestala používat'.

ZHRNUTIE

Braun sa chváli tým, že tento IPL epilátor vám zaručí viditel'né výsledky a pokožku bez chpov v priebehu 4 - 12 týždñov. Počas tohto obdobia by ste sa mali epilovat' raz týždenne. Po 12 týždñoch by ste mali teda byt' ochlpenia zbavení s tým, že treba raz za mesiac (či dva) epilovat', aby ste si udržali výsledok. Práve kvôli tomuto vyhláseniu, ktoré na mña skákalo z každej strany, som si kúpila práve BRAUN IPL. Boli i lacnejšie varianty, no práve rýchlost' a dobré skúsenosti so značkou Braun ma presvedčili.

A výsledok? Dostavil sa. No dovolím si po štyroch mesiacoch povedat', že nie tak, ako bol prezentovaný a teda nie taký, aký som očakávala. Chlpy začali rást' výrazne pomalšie už po mesiaci používania. Boli taktiež o niečo jemnejšie a tak som mala naozaj vel'ké nádeje už po niekol'kých týždñoch. Plet' naozaj hebučká a bez ochlpenia niekol'ko dní. No tam sa to zastavilo. Epilovala som poctivo každý týždeñ, no prešlo tých 12 týždñov a ja stále robím to isté, len to nechcem preháñat' a tak na základe odporúčania epilujem teraz už len RAZ mesačne. Chlpy ale rastú d'alej a síce v ovel'a menšej kvantite, ale stále ten jeden raz do mesiaca nestačí, no vravím si..dievča vyčkaj času :D

Výsledok teda je. Je viditel'ný, je citel'ný a s tým som spokojná. AVŠAK nie je úplne taký, ako je opisované a ako som si predstavovala. Ale uznávam, záleží to asi aj od osoby, od farby pleti i hrúbky či farby ochlpenia. Budem pokračovat' v epilovaní raz mesačne na "udržanie efektu", no holit' sa mi bude potreba zjavne častejšie, než len jeden krát do mesiaca. Ako už som povedala, čas....

Každopádne možno pre osoby s väčším kontrastom medzi plet'ou a farbou ochlpenia to ide rýchlejšie. Odporúčam hlavne v týchtoto prípadoch. Ak vám nevadí, že vám to uberie nemálo z peñaženky a že to možno potrvá, kým sa dostaví výsledok, chod'te do toho. Ak nemáte nervy na vyčkávanie, možno radšej zvol'te inú variantu. U mña je to stále, hl'adiac aj na negatíva, najobl'úbenejšia pomôcka na odstrañovanie nežiadúceho ochlpenia :)