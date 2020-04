Moja skúsenost' s IPL epilátorom : Braun Silk-Expert Pro 5

Od žiletiek cez voskové pásiky, (d)epilátor či špeciálne gély a krémy až po vosk ..možností je neúrekom a osobne som skúsila takmer všetko.. Ktorý variant odstrañovania ochlpenia je ale naozaj účinný?

Po dlhom období uvažovania som si konečne kúpila IPL Epilátor. O existencii tejto mašinky na doma som počula po prvý raz pred niekol'kými rokmi, a od tej doby mi vŕtala hlavou. Bola to ale (a stále je) nelacná záležitost', no najväčším mínusom pre mña bolo, že som blondína so svetlými chĺpkami a IPL epilátory fungujú na princípe kontrastu. Presne tak by som to "polopatisticky" vysvetlila: čím vyšší kontrast (medzi odtieñom pleti a farbou chĺpka), tým je IPL účinnejší.

Bolo to úplne neplánované a spontánne rozhodnutie. Ako som už spomenula, vždy som sa zaujímala o epilátory celkovo a experimentovala som s rôznymi typmi odstrañovania chlpov, no na IPL akosi nikdy nebol čas, alebo som jednoducho nebola dostatočne presvedčená, že by sa mi to oplatilo. Ked' som ale v obchode uvidela Braun Silk-Expert 5, v priebehu dña som sa na základe hodnotení a parametrov tohto IPL epilátora rozhodla, že áno: teraz je ten správny čas. Som len na začiatku tejto IPL cesty, no rozhodla som sa Vám ju priblížit', ja osobne som na internete našla len hodnotenia priamo z oficiálnych web stránok, alebo na zahraničných doménach. Možno Vám práve táto recenzia pomôže sa rozhodnút', ak nad niečím podobným uvažujete.

IPL epilátor je vhodný takmer na všetky typy pokožky (nesmie byt' ale príliš tmavá), no nemali by sme zabúdat' i na farbu chĺpkov - najlepšie sú tmavé až čierne chlpy, prístroj nie je určený na príliš svetlé, biele či ryšavé chĺpky. Najlepšie je sa riadit' podl'a priloženého letáka.

Prístroj využíva techniku intenzívneho pulzného svetla (IPL) a teda nie je vhodný pre tehotné ženy, osoby liečiace sa vitamínom A, či pre l'udí s epilepsiou a srdcovými chorobami. Malo by íst' o jednu z najefektívnejších dlhodobých metód odstrañovania nežiadúceho ochlpenia. Po čase by mali byt' chlpy úplne zničené, čo ale potrvá nejaký ten mesiac :) A samozrejme, pravidelné používanie. Ako teda Braun Silk Expert Pro 5 vyzerá? Aké má plusy a mínusy???

Vyzerá elegantne. Kombinácia bielej a zlatej. Naozaj krásny kúsok, ktorý dostanene spolu s roztominým púzdrom, kde sa zmestí napájací kábel, samotný IPL epilátor i žiletka, ktorú dostanete v balení. Po rozbalení som bola skutočne nadšená. Prístroj je taktiež vel'mi l'ahký a kábel je dostatočne dlhý.

Pred začatím epilácie je potrebné si prečítat' manuál. Nejde o nič zložité, no sú tu vysvetlené potrebné opatrenia pri používaní, a taktiež možné vedl'ajšie účinky.

SAMOTNÁ EPILÁCIA

V prvom rade - pred epiláciou je nutné sa oholit'. Je jedno, aký spôsob si zvolíte, jednoducho sa musíte zbavit' viditel'ného ochlpenia na požadovanom mieste, ktoré následne ošetríte IPL svetlom. V balení dostanete žiletku, takže ju kl'udne použite pred samotným úkonom. Pred prvým ošetrením je potrebné urobit' si na pokožke test znášanlivosti - jednoducho si odtestujete epilátor na menšej časti tela a počkáte do nasledujúceho dña (resp. 48 hodí, čo by som odporučila, ak ste v minulosti mali nežiadané reakcie alebo máte vel'mi citlivú pokožku). Ja osobne som vyčkala 24 hodín so začatím samotnej epilácie.

IPL epilátor môžete používat' takmer na celom tele - od tváre (myslím tým nad perou či bradu a čel'ust' - iba u žien! Nemali by ste prístroj použit' vyššie na lícach , teda v blízkosti očí, či na čele.)..d'alej je ale vel'mi vhodný pod pazuchami, na nohách, bruchu a hrudi (toto je hlavne mierené na mužov) či v oblasti bikín (nie priamo genitálie, samozrejme...)

Ja som začala nohami a oblast'u pod pazuchami. Priznám sa, celkom som mala pred prvým použitím rešpekt, až strach :D Bola som ale milo prekvapená, zvolila som si náročky extra jemný režim, ked'že šlo o prvý raz a musím sa priznat', že som l'utovala, že som nešla do silnejšieho. Vybrat' si totiž môžete z troch režimov 1. extra jemný 2. jemný a 3. štandardný.

Nebolí to. Určite záleží od citlivosti pokožky, ale ja, zvyknutá epilovat', sa nebojím povedat', že toto je oproti obyčajnému epilátoru prechádzka ružovou záhradou. Nemusíte sa teda obávat' bolesti. Pocítite len príjemné pálenie, ktoré, úprimne, budete viac cítit' nosom, tak to je aspoñ u mña. Nič nepríjemné, nič, čoho by ste sa mali bát' a to i na najcitlivejších miestach.

IPL epilátor môžte použit' dvoma spôsobmi : na väčších oblastiach, ako sú nohy, prístroj kĺžete (podobne, ako klasický epilátor) a záblesky idú za sebou, pričom tlačidlo zostáva stlačené. Druhá možnost' je, najmä na menších plochách, ako pod pazuchami, že prístroj priložíte, stlačíte (teda ide o jeden záblesk), pustíte, priložíte vedl'a a opätovne stlačíte. Ide teda o sériu vami ovládaných zábleskov - ide o pulzovanie. Toto ale pochopíte, ked' sa so zariadením zoznámite osobne :)

Braun dokonca vytvoril aj aplikáciu na smartfóny, vd'aka ktorej si môžete naplánovat' procedúry podl'a zvolenej časti tela, taktiež máte možnost' si urobit' tesk kompatibility kože a nastavit' upozornenia v prípade, že ste zaneprázdnená a potrebujete, aby vám niekto pripomenul, kedy je čas na d'alšiu procedúru.

Čo sa týka času : epilovanie samotné je vel'mi rýchle (1 noha cca 4 minúty), no pripravte sa na to, že výsledky neuvidíte zo dña na deñ. Potrvá to niekol'ko mesiacov. Oficiálne sa všade píše, že výsledky sú viditel'né po 4 - 12 týždñoch. Ked'že na liečbu svetlom sú náchylné len chlpy vo fáze rastu, je dôležité vykonat' niekol'ko ošetrení. Práve preto sa odporúča v počiatočnej fáze 1 ošetrenie týždenne počas 4 - 12 týždñov. Ak sa rast chĺpkov zastaví, ošetrenie nie je nutné robit' celých 12 týždñov. V takom prípade sa robí už len udržiavacie ošetrenie, tj. podl'a vlastnej potreby (povedzme raz do mesiaca).

ZHRNUTIE

Som očarená. Ako vel'ký obl'úbenec značky BRAUN ( a nie, nikto mi za toto neplatí ani cent :D ) som išla na istotu, preto ma neodradila ani pomerne vysoká cena. (Kúpila som ho za 4695 NOK, čo je v prepočte 411 eur aj 14 centov.) Ale chápem, ak by toto mohol byt' " zádrhel' ". IPL epilátor je l'ahučký a jeho použitie je jednoduché a najmä komfortné. Elegantné puzdro Vám umožní si ho zobrat' so sebou kdekol'vek a nebudete sa musiet' obávat', že sa Vám mašinka poškodí. Použitie je bezbolestné a vel'mi rýchle. Čo sa týka doby dostavenia výsledku, áno, musíte si počkat', no oproti staršej verzii Silk Expert Pro 3, nad ktorou som rozmýšl'ala kvôli o niečo nižšej sume, ma práve toto presvedčilo. Trojka sl'ubuje výsledok už po troch mesiacoch, pričom pri novšej verzii hovoríme o 4 týždñoch. Takže nakoniec, nenačakáte sa až tak vel'mi.

Ako a či Braun Silk Expert Pro 5 skutočne funguje, Vám môžem napísat' až po určitej dobe, zatial' som nadšená. Verím ale, že Vás zaujímajú výsledky, ktoré ešte nie som schopná zhodnotit', ked'že epilátor vlastním len krátko. Dám ale vediet' čo najskôr :)