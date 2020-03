Ako si krátit' čas počas karantény

Doteraz som trávila väčšinu času v práci a vol'né dni som si, popravde, nevedela poriadne užit'. Situácia sa ale náhle a neočakávane zmenila a teraz je pre mnohých z nás toho času viac než dost'. Ako s ním ale naložit'????

Som si istá, že vzniklo, vzniká a bude vznikat' mnoho príspevkov o tom, čo robit' a ako sa zabavit' počas obdobia karantény, ja som sa preto rozhodla, že napíšem o tom, čo skutočne robím ja, ako trávim tieto dlhé dni, čím sa, samozrejme, môžete inšpirovat', alebo len premrhat' pár d'alších minút prečítaním si tohto článku :) Možno sa v napísanom nájdete i vy, možno vám dokonca dám nejaké tipy, alebo mi kl'udne môžete napísat', čo robievate vy :)

1. UČENIE SA JAZYKOV

Od kedy žijem v Nórsku, niekol'ko krát som sa začala nórčinu učit', ale v zime bývam najviac pracovne vyt'ažená a počas vol'ných chvíl' som sa akosi nevedela dokopat' k tomu, učit' sa poriadne. Ked' s niečím začnem, mám zväčša silnú vôl'u, ale práca tu pre mña zohrávala ovel'a väčšiu úlohu, vždy bola mojou prioritou (čo možno tiež nie je najlepšie v určitých situáciách) a tak som vždy vydávala najviac energie práve v práci. Hovorím o energii psychickej i fyzickej. Čo sa učenia jazyka týka, áno, venovala som tomu určitú čast' môjho času, ale postupne menej a menej, až nakoniec som úplne prestala (jednoducho som tomu neprikladala dôležitost' popri ostatných povinnostiach).

Ale teraz je všetko inak a ja sa nórčine opät' venujem, viac ako kedykol'vek pred tým. Dá sa to viacerými spôsobmi:

-aplikácia na smartfóne (stará známa Duolingo, momentálne ju nevyužívam, ale stále ju mám stiahnutú a na začiatku bola vel'kým pomocníkom)

-knihy (či už čítate v danom jazyku, to ale pre začiatočníkov vel'mi nie je, spol'ahnút' sa samoukovia môžu napríklad aj na základy vybraného jazyka v knižnej podobe, najmä v spojitosti so slovníčkom. Tak to robím ja, prechádzam si gramatiku, frázy a dané slovíčka..postupne, pomaličky, všetkého predsa vel'a škodí:) Snažím sa vyberat' si pre začiatok najmä to, čo sa mi v práci či v živote zíde, l'ahšie zapamätatel'né kombinujem s t'ažšími frázami, atd'.)

-online pomôcky (nechcela som napísat' priamo kurzy, pretože ja sama nie som súčast'ou žiadneho, no na internete sa dá nájst' tol'ko pomocných informácii, či súborov na stiahnutie! Samozrejme, ak si dáte do vyhl'adávača napr. angličtinu či španielčinu, nájde vám toho ovel'a viac, ako je to so škandinávskymi jazykmi, no akýkol'vek jazyk si vyberiete, garantujem vám, že sa dopracujete k niečomu, čo vám pomôže. Ja som takto našla Česko-Nórske lekcie, gramatika a cvičenia, ktoré som pred tým nemala kedy robit', no teraz na nich poctivo makám na dennej báze ;)

-filmy (toto aplikujem zriedkavo, ale ked' ma to napadne a je to možné, pozriem si nejaký film či seriál s nórskymi titulkami. Poprípade nórsky seriál s anglickými titulkami. Samozrejme, komunikácia je najdôležitejšia, no nie možná, kvôli situácii v ktorej sme, no ak máte s kým, určite komunikujte medzi sebou, nebude to na škodu)

Učenie sa všeobecne je to najlepšie, čo môžete pre seba a svoj osobnostný vývoj urobit'. Takže: hor sa do toho! Často stačí aj obyčajná krížovka či hlavolam :)

2. VARENIE A PEČENIE

Človek sa bez jedla nezaobíde. Vždy som rada varila a najmä piekla a teraz je najlepšia príležitost' na skúšanie nových receptov či vlastné experimenty. Každý deñ navarím niečo nové a vel'mi ma to baví. Snažím sa využívat' ingrediencie, ktoré už mám a teda nemrhat' jedlom. Zatial' všetko malo úspech a ja už večer rozmýšl'am, čo by som uvarila na druhý deñ :) Posledne som upiekla chleba, lebo sa nám minul, alebo sme mali pomaranče, tak som vyskúšala urobit' pomarančový chlebík :) Možností je neúrekom, najmä ak máte (ako moji rodičia doma na Slovensku) špajzu plnú potravín.

3. CVIČENIE

Nikdy som nebola v posilke, ale už nejakú dobu cvičievam doma. Ked'že v práci sa nabehám dost', udržiava ma to v dobrej kondícii a tak som doma zvykla cvičit' maximálne pol hodinku, aj to nie každý deñ. Niekedy som aj dlhšie necvičila, inokedy som to brala vážnejšie, ale nikdy to nebol extrém a vždy to môjmu telu stačilo. Od kedy sme ale v karanténe a ja nepracujem, vel'mi pocit'ujem nedostatok pohybu a už spomínané varenie a vypekanie v kombinácii s tým je niekedy nebezpečné :D Preto si každý večer (1 deñ v týždni pauza - ako už som spomínala, všetko s mierou) roztiahnem karimatku na cvičenie a posilujem. Používam pri tom i dostupné náradie, ktoré sme si zaobstarali - činky či ketlebell. Cvičím precíznejšie a na moje počudovanie mi to zaberie prinajmenšom 40 / 45 minút. Stále mi to príde ako nedostatok pohybu resp. bola som zvyknutá na iné tempo, ale lepšie niečo, ako nič.

4. ČÍTANIE

Ak ste milovníkom dobrých kníh, ktorý ale zriedka nachádza vhodnú príležitost' na to si nejakú knihu skutočne prečítat', teraz je ten správny čas! Stačí aj pár strán denne, len na odreagovanie, či nadobudnutie nových, často užitočných informácii. Ak si neviete vybrat' knihu, alebo nemáte kam íst' si ju zakúpit' či požičat', kl'udne čítajte na internete. Nie len bulvárne články, niečo, čo vás obohatí. Novinky zo sveta, zaujímavé fakty, je toho neúrekom.

Ja osobne nemusím fikciu celkovo, mám rada skutočné príbehy, tie som už ako tínedžerka vyhl'adávala a obdivovala najviac. Dala by som vám aj tipy, ale je ich tak vel'a, že názvy kníh som pozabúdala, no tie, na ktoré som nezabudla a utkveli mi v pamäti dodnes:

= Mala som 12 rokov, vzala som bicykel a šla som do školy (moja top srdcovka)

= Tajomstvo

= Povedala áno

= Púštny kvet

= Bez dcéry neodídem

= Neplakala som, ked' otec zomrel

= Chatrč

= Nebo existuje

= Bez dcéry som neodišla

= Mal to byt' pekný život

... a tak d'alej, momentálne čítam knihu Chernobyl (neviem, či je aj v slovenskom preklade) a mojou obl'úbenou je aj Malý Princ

5. TURISTIKA

Áno, viem, nemá sa vychádzat' von, ale byt' zatvorený takú dlhú dobu doma tiež nemá ten najlepší vplyv na organizmus, najmä však na psychiku. Preto si osobne myslím, že minimálne raz do týždña by sme mali vyjst' von a pobudnút' na čerstvom vzduchu o niečo dlhšie. Nemyslím tým skupinové turistiky, jednoducho sa vyberte (sami alebo vo dvojici) na miesto, kde sa l'udia nezdržujú a vychutnajte si, ak máte príležitost', pekné jarné počasie. Tu je momentálne každý deñ vel'mi zaujímavé, neprívetivé počasie..prší, sneží, fúka silný vietor a pekné dni prichádzajú zriedka (čo, nakoniec, je asi najlepšie počas karantény, lebo v takom počasí by ste tak či tak pravdepodobne ostali iba doma). No ked' sa dá a situácia to dovol'uje, je príjemné byt' vonku.

6. FILMY / SERIÁLY

Samozrejme, túto činnost' vykonávame tak či tak, ja osobne sledujem Netflix a HBO. V tejto dobe je naozaj z čoho si vyberat', len si treba vybrat' správne. Ja osobne sa snažím kombinovat' oddychové a náučné. Filmov, ktoré mám rada, by som vedela opät' menovat' neúrekom, ale ked' už som spomenula HBO a Netflix, na oboch platformách som si našla skvelé seriály, ktoré som síce už dopozerala, no oba sa zaradili medzi moje top. A to "Aranyélet" na HBO a "Don't f..k with cats" na Netflixe. Na každej platforme je toho neúrekom, často klikám a hl'adám, je len na vás, aký žáner uprednostñujete vy, ale tieto dva seriály som dopozerala ako posledné, preto ich spomínam a vyzdvihujem, stoja za to!

7. HRY

Ak máte s kým (a ten "niekto" je ochotný:D), zahrajte si nejakú spoločenskú hru. Mne osobne sa toto nedarí tak, ako by som chcela, resp. tu ide o to dokopat' aj tú d'alšiu osobu. Ale i obyčajné človeče, karty, alebo kocky dokážu spestrit' nudný deñ.

Taktiež, ak máte možnost', môžete skúsit' zahrat' si nejakú hru na playstation, xboxe či počítači a to i vo dvojici. Mña to síce rýchlo prestane bavit' (i napriek tomu, že milujem Crasha Bandicoota už od detstva, kedy som pri tejto klasike trávila doslova hodiny, teraz mi čast stačí jeden level a mám dost' :D), no práve kvôli karanténe sme si zakúpili hru "A Way Out". Ste vo väzení, a s part'ákom plníte úlohy, aby ste sa z väzenia dostali von a potom ste spoločne na úteku. Táto hra je presne ten typ hry, ktoré mám rada a ešte k tomu to nemôžete hrat' sami. Ak ale máte túto hru, môžete si ju zahrat' dokonca i cez share play, a teda hráte s hráčom, ktorý hru zakúpenú nemá, no hrá ju s vami na svojej konzole :) To je počas karantény úplne super :)

Ak ste na hru sami, čo také puzzle, lego či iné "mini-zábavky" ?

8.UPRATOVANIE \ TRIEDENIE atd'.

Toto patrí ku každodenným činnostiam aj bez karantény, ale teraz je ešte viac času si pretriedit' či usporiadat' šatník, šuflíky, alebo už spomínanú špajzu..ak ste doteraz nestíhali a všetko odkladali na jeden určitý deñ, kedy ste si ten čas (často na úkor iných aktivít) vytvorili, skúste si to upratovanie a preberanie rozložit'. Často sa zastavím a poviem si, že už by pre dnešok stačilo, aby som mala niečo na práci aj d'alšie dni :) To je, samozrejme, úplne a len na vás, ja to robím momentálne takto a vyhovuje mi to viac, ako ked' som mala jeden deñ vyslovene vyčlenený iba na upratovanie.

9. FOTENIE \ UPRAVOVANIE OBRÁZKOV

Rada fotím (pre zábavu), no ešte radšej upravujem fotky. Možno sa v tom nájdete i vy - stačí iba fot'ák, kl'udne i na mobile a program na upravovanie fotiek. Ja pri tom relaxujem a často zabúdam na čas, najmä ked' objavím obrázky z minulého leta či fotky, na ktoré som úplne zabudla. A ked' nafotím niečo nové, hned' sa snažím vybrat' aspoñ pár, ktoré z formátu RAW preeditujem a trošku sa s nimi pohrám. Fantázii sa predsa medze nekladú.

10. TO, K ČOMU SOM SA NEDOKOPALA

Sú isté veci, ktoré by som chcela vykonávat', ale z určitých dôvodov nemôžem, alebo nechcem. Stoja podl'a mña ale za zmienku, a teda...

KRESLENIE

-- boli časy, kedy som sa kresleniu naozaj intenzívne venovala a dokonca mi to aj šlo, a to vd'aka jednej skvelej príručke : Kreslenie pravou mozgovou hemisférou. Na to, aby ste kreslili - naozaj kreslili -potrebujete minimálne dve hodinky denne, niekedy aj viac. To by nebol problém. Irónia je v tom, že tú príručku (celkom hrubá kniha), som tu v Nórsku mala so sebou, ale poslala som ju po rodičoch domov, lebo som si povedala, že aj tak som už pár rokov nekreslila, musela by som celý proces začat' od znova, a nemám na to jednoducho čas. NEMALA SOM. Teraz ten čas mám, pomôcky by som si zohnala, len ten kl'ud potrebný na sústredenie sa, ktorý som na Slovensku mala, tu tak l'ahko mat' nebudem :D Ale kto vie, kol'ko bude karanténa trvat', nevylučujem, že sa na to opät' dám... :)

HRA NA HUDOBNÉ NÁSTROJE

Neviem poriadne hrat' na žiaden hudobný nástroj a nadávam si, že som v mladšom veku neprejavila záujem, aj ked' sme mali doma gitaru! Teraz síce niečo zabrnkám, ked'že v Amsterdame som sa začala pomaličky učit' základy a k tomu sme mali niekol'ko gitár, ale teraz nemáme ani jednu. Popravde, ked' karanténa ešte len začala, medzi prvými vecami, ( po potravinách a toaletnom papieri :D ) ktoré som mala v hlave boli práve už spomenuté posilovacie nástroje a klavír. Vždy som mala rada zvuk klavíra, dokonca som si aj vybrala elektronickú Yamahu, ale z nejakého dôvodu, ked'že ja si musím všetko premysliet' nie raz, ani dva krát, ale aspoñ 35x, nič som si nekúpila. Teraz mám teda menšiu dilemu, lebo viem, že ak si klavír kúpim, je to d'alšia nemalá položka ( aj cenovo aj vel'kostne ) a nie so si celkom istá, či sa mi to oplatí (obávam sa, že bud' nebudem robit' nič iné, len hrat', alebo naopak, dotknem sa ho raz a dost')..takže klavír, resp. hudobný nástroj a jeho kúpa je na teraz vo hviezdach (:

DOMÁCE ZVIERATKO

Toto je pre mña nepredstavitel'né, lebo tu v byte nemôžme mat' psíka, resp. domáce zviera, ale ak už domáce zvieratko máte, využite čas na hranie sa či výučbu, váš malý spoločník to iste odcení :)

To by bolo pre dnešok všetko, hlavne nezabúdajte na svojich blízkych a na tých, s ktorými tieto chvíle trávite, no i na tých, ktorí sú od vás d'aleko a nemáte príležitost' byt' momentálne spolu :) Zostávjme pozitívni! Vel'a št'astia v tomto nel'ahkom období! :)