Koronavírus a Nórsko

Pôvodne som mala v úmysle publikovat' úplne iný článok, ktorý som nestihla dopísat'...momentálne ale vo svete vládne KORONA a tak som sa rozhodla priblížit' Vám situáciu tu - v severskom Paríži, v Nórskom mestečku Tromsø.

CLOSED (Simona Kyselicova)

Situáciu tu začali považovat' ako kritickú minulý štvrtok (12.2.2020). Dovtedy o korone nikto nič. Ûprimne? Bola som prekvapená, ked' som počula že na Slovensku už nebolo možné zakûpit' niektoré produkty v supermarketoch, a tu bolo všetko úplne v pohode.

Koronavírus som začala registrovat' niekedy v januári, kedy som videla zopár článkov na internete, zmienila som sa o tom v práci a ked' som sledovala, čo sa dialo zo dña na deñ ( mám na mysli úmrtia v Číne ), povedala som si, ako je možné, že Tromsø je plné týchto l'udí, a prečo ich sem chodí stále viac a viac i napriek tomu, čo sa dialo. Bola som celkom zdesená, ked' som sa postupne dozvedala, ako sa ochorenie šíri, začala som v práci dezinfikovat' VŠETKO. Nie som rasistka ani nič podobné, ale za ten čas som spozorovala návyky l'udí rôznych kultúr a áno, Číñania dokážu zanechat' neskutočný neporiadok, samozrejme, nie len oni, ale sú určité veci, ktoré by sa povedzme na verejnosti nemali robit', a v reštaurácii už vôbec nie...nemôžu za to, sú tak vychovaní a neplatí to pre všetkých, ale majú svoje zlozvyky, ktoré som práve teraz začala brat' o dost' viac vážne. Ked' ma kolegovia videli dezinfikovat' fl'aše, (na vodu používame sklenené, ked'že voda sa tu podáva zadarmo hned' ako sa hostia usadia k stolu) smiali sa mi. Ked' som prejavila náznak nepokoja, len mávli rukou. Tak som si išla asi týždeñ, no ked'že všetci tu v Nórsku sa tvárili, že sa nič nedeje, prestala som to brat' vážne a pokračovala som v práci a živote, ako obvykle. Zo Slovenska som vtedy nevidela žiadne znepokojujúce správy a vd'aka Bohu, že rodičia ma stihli príst' pozriet' pred tým, ako toto všetko vypuklo po celom svete.

Ako som už písala, Nóri boli nad vecou, ja som sledovala, takmer každodenne, kol'ko je na svete nových prípadov a kol'ko l'udí sa vyliečilo, ale i umrelo. Stále mi nešlo do hlavy, prečo už dávno Čína nie je uzatvorená? A potom sa to naozaj stalo. Poplach!

Ako sa to vyvíjalo d'alej, už asi každý vie. Šírit' sa korona začala nezastavitel'nou (dúfam ale, že už čoskoro ZASTAVITEL'NOU) rýchlost'ou, začali sa robit' opatrenia v Európe a ja som sa len modlila, nech aj tu nám niekto niečo povie, chcela som mat' nejaké informácie a nie len hádat', čo a ako by sa mohlo, či malo.

Minulý týždeñ v stredu sme obdržali ako zamestnanci reštaurácie e-mail od vlastníka, že na druhý deñ sa máme, ak je to možné, dostavit' na meeting o situácii zvanej Coronavirus. KONEČNE

Pôvodne sme sa vraj mali bavit' o hygiene na pracovisku a o udržiavaní určitých štandartov pre zachovanie bezpečia zákazníkov..Posadili sme sa vedl'a seba, a majitel' reštaurácie nám povedal niečo ako:

"O tom, prečo sme sa tu dnes všetci zišli...dnes o 18:00 zatvárame" to asi nikto nečakal....pokračoval: "Celú noc som sa pripravoval a písal si osnovu, čo vám dnes poviem, ako budeme postupovat', ale od rána je situácia úplne iná ako bola včera a vyzerá to tak, že Nórsko je uzatvorené..budem sledovat' správy a vyhlásenia, možno budeme môct' ostat' otvorení, zatial' normálne robíme a o šiestej sa uvidí.."

A tak d'alej.

V tú noc sme mali, samozrejme, otvorené. Lebo ved' BIZNIS. Deñ potom bol nejasný, ale ja som vedela, že vel'a podnikov a firiem sa uzatvorilo..taktiež som vedela, že ak zatvoria ten náš, bude medzi poslednými. Ako som už povedala, biznis. Tak sme pokračovali, mali sme síce zo dña na deñ menej l'udí, ktorí sa prichádzali najest', ale stále sa, očividne, zarábalo (z 200 na 50 hostí denne).

Páčilo sa mi to však vel'mi málo. Respektíve - vôbec. Robila som vždy vel'a a nerobilo mi to problém, ale prišlo mi s prepáčením idiotské obsluhovat' l'udí, lebo sme vel'ká reštaurácia a ak budú meter od seba, je to v poriadku...!? Ale kto ochráni mña? Len o toto mi išlo, ochrana zákazníkov na prvom mieste, ale tu išlo o zdravie aj nás - zamestnancov, ktorú akoby nikto nevidel (nechcel vidiet').. V sobotu som mala vol'no a dúfala som, že tento nezmysel nebude pokračovat', a ako zvyšok mesta a sveta, aj my sa budeme riadit' nejakým pravidlom, ved' tu ide o zastavenie vírusu! Manažér napísal správu do skupiny na Facebooku, že postupne sa reštaurácia zatvorí, dostaneme všetky potrebné úradné dokumenty, aby sme mohli čerpat' nejaké peniaze počas obdobia "nezamestnanosti", ale že potrebuje ešte DVOCH l'udí, ktorí by s ním t'ahali ešte pár dní v práci. Označil nás tam, kto už vlastne je "za vodou" a teda nemusí príst'..ja som, samozrejme bola spolu s kolegom označená medzi tými, ktorí by mali robit'. Ja - Slovenka, on Chorvát, nepovažujem to za náhodu. Kolegyña Talianka tiež povedala áno, a tak sme sa mali rozhodnút', kto z nás dvoch bude ešte pár dní robit'. Nikdy som nepovedala nie, aj ked' som robila niekol'ko krát 11 dní v kuse, čo tu zákon nepovol'uje, aj ked' som prišla do práce, ked' som tu mala rodičov a vypýtala som si vol'no...povedala som si, že stačilo. Ako on napísal do skupiny správu, ja som mu to okomentovala s tým, že sa na to necítim, nepovažujem to za rozumné, nie je to o mne, ale nikto by v takejto situácii nemal pracovat'. Už spomínaná Talianka mi volala a povedala mi, že tiež sa cíti tak isto ako ja, ale povedala mu, že tých pár dní ešte odrobí, aj ked' nechce. Povedala som jej, že by sa tiež mala vyjadrit' úprimne, lebo pracovat' nás nútit' v tejto situácii nikto nemôže, hlavne ak u ostatných kolegov to je oukej. Nakoniec mu napísala správu a povedala mu to isté, čo aj ja. Dobre urobila.

​Nedel'a bol môj posledný deñ (na teraz, aby sme sa chápali), a mali sme už len 12 hostí. To ma potešilo a napadlo mi, že iste si aj manažér s majitel'om uvedomia, že to nestojí za to, a jednoducho zatvoria.

Nakoniec sa tak stalo (myslím, že v stredu), mali sme ešte nejaké meetingy, aby sme vedeli, čo robit', ako sa zachovat' na úradoch {samozrejme, elektronicky, osobne riešia vel'mi málo prípadov a dnu púšt'ajú naraz len troch l'udí..)

Takže sme doma. Väčšina verejných miest je zatvorená, pár kaviarní ostalo otvorených a taktiež niektoré obchody a supermarkety. Rúška tu takmer nikto nenosí, stretla som sa s tým ojedinele. Ulice vyzerajú, akoby bola každý deñ nedela (nie sú preplnené turistami, ale stále vidiet' známky života :D). Ak je pekné počasie ( čo väčšinou nie je :D ), l'udia trávia čas vonku, prechádzajú sa, idú si zabehat'... Pokial' ale viem, najviac je ich doma. No ak sú vonku, či v obchode, všetko vyzerá normálne. Žiadna panika, žiaden nedostatok toaletného papiera či múky...Cítim sa úplne normálne, až na to, že nepracujem a to je vel'mi zvláštny pocit :)

Dnes som odfotila pár fotiek, ktoré ste mohli už vidiet' vyššie. Koronavírus v Nórsku (2 118 nakazených pre dnešný deñ, miochodom). Osobne si myslím , že by to tu mohli brat' ešte viac seriózne , čo sa aspoñ tých kaviarní a nákupných centier týka. Rúška v Tromsø su niečo nepoznané, naozaj to tu na nikom nevidím, možno by nebolo od veci to tu povinne nariadit', ako u nás na Slovensku. Ako sa s tým stotožñujete vy?? Ja som za to, ak to má pomôct', lebo prípadov aj tu len pribúda..

Koronavírus vo svete. Situácia, akou si teraz všetci prechádzame, je ako z nejakého filmu. Ako skutočne vírus vznikol a dokedy budeme žit' v krajinách s uzatvorenými hranicami, o tom naozaj môžme iba diskutovat' a hádat'. Dúfam len, že čoskoro sa dočkáme happy endingu :)