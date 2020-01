Vianoce v Nórsku

Už tretí rok som Vianoce strávila mimo Slovenska a po druhý krát to bolo práve v Nórsku. Prvé Vianoce som sa len rozhliadala, no tento krát som rozhodla viac si všímat', ako ich trávia obyvatelia Škandinávie! :)

Stromček (Simona Kyselicová)

Obdobie najvyššej sezóny tu začína niekol’ko týždñov pred Vianocami. Rodina, priatelia a kolegovia sa schádzajú a často si zvyknú rezervovat’ stoly v reštauráciách vo vel’kom predstihu. Ich najobl’úbenejším jedlom počas tohto obdobia je LUTEFISK. Ked’že robím v reštaurácii so zameraním na ryby a morské plody, túto delikatesu som videla počas dvoch predvianočných mesiacov asi viac, než som chcela. Teda, delikatesu…Každému určite konzistencia a zápach tohto pokrmu nevyhovuje. Lutefisk je ryba - treska, ktorá bola vzduchom vysušená, osolená a “luhovaná” v zásaditom roztoku približne 6 dní. Práve vd’aka tejto procedúre rybka získa želatínovú konzistenciu. Servíruje sa len s pridaním soli so zemiakmi, tradičným nórskym hnedým syrom - BRUN OST (nasladlý, hnedý kozí syr), slaninkou, horčicou, syrupom (niečo medzi karamelom a medom) a hráškovým pyré - u nás vo Fiskekompaniet tiež s kalerábovym pyré. Ryba sa mōže podávat’ i s kost’ou. Má naozaj prenikavý zápach a koža je vel’mi lepkavá. Nóri Lutefisk milujú, no turisti sú na tom 50 na 50. Vždy ich varujem, že Lute nie je pre každého. I v práci sme na tom podobne. Bud’ áno, alebo nikdy viac. Ja som niekde medzi, lebo rada skúšam nové chute a s prílohami som to dokázala bez problémov zjest’, no ryba osamote nie. Mám jende fotku Lutefisk, ked’ mi ju spravil šéfkuchár na ochutnanie, takže nech sa páči.

Lutefisk (nestihla som odfotit' tak, ako Lute servírujeme, pardon) (Simona )

Každý správny (a dospelý:D) Nór si s Lutefisk dá pohár piva, ktorý zapíja AKEVITTOM (vlastne naopak). Akevitt (Akvavit) je silný alkoholický nápoj, ktorý sa vyrába zo zemiakov pri prvej destilácii a pri druhej sa pridajú bylinky, ktoré naozaj cítite už pri privoñaní si (ja osobne tam najviac cítim kmín). Akevit má zlatistú farbu (vyrábajú sa aj priezračné, ale tie nie sú také populárne) a obsahuje okolo 40% alkoholu. Pije sa, samozrejme, na ex. Najpopulárnejší je v Nórsku Akevitt značky Gammel Opland, no tu v Tromsø máme aj Bivrost, ktorý sa vyrába práve v našich končinách.

Ked’ sa Nóri usadia k stolom s Lutefisk, Akevittom a pivom pri tzv. Jule Bord (vianočný/predvianočný stôl), takmer nikdy sa to neskončí len jedným pohárikom. Často sa mi stalo, že l’udia sa nechceli na menu ani pozriet’, prišli len kvōli Lutefisk, a to o niečom svedčí. Je to jednoducho niečo, ako u nás vianočný šalát, no l’udia to jedia do nemoty už pred Vianocami. O akevite platí to isté - ako u nás ide na dračku medovina.

Akevit (Screenshot)

Ked’že v Tromsø je tma a zima naozaj dlhá, každý dom má pestré vianočné osvetlenie nie len počas Vianoc. L’udia majú pred domom obrovské svetelné stromčeky a v oknách typické červené či žlté hviezdy. Pri prechádzke zasneženou krajinkou je to naozaj nádhera. Počas sviatkov sú odchody zatvorené, alebo sú otvorené s limitovanou (minimálnou) dobou prevádzky. Vo väčšine reštaurácii si taktiež dajú pauzu.

Samozrejme, nie v ten našej. Robili sme bez prestávky, no 24. decembra sme mali otvorené len na obed. Počas dña vonku takmer žiadneho Nóra nenájdete, všetci oslavujú s rodinami a je to pre nich naozaj vel’ká vec (myslím si, že u nás je to koniec koncov to isté). Nóri, podobne ako my, oslavujú Vianoce 24.12 (nie 25. ako v iných krajinách.) V televízii vysielajú oblúbenú rozprávku Tre nøtter til Askepott, čo je v preklade nič iné ako česko-nemecká klasika Tri oriešky pre Popolušku!! Minulý rok mi kolegyña začala hlásit’: “Popelko, popelko!” a ja som sa čudovala, od kial’ to pozná. Pustila mi nórsku verziu, čo je vlastne tá česká bud’ s titulkami, alebo nadabovaná jednou osobou (mužského pohlavia) s tým, že tam stále počut’ originálne znenie. Vraj je to najpozeranejšia rozprávka v Nórsku počas Vianoc. Počula som dokonca príbeh o tom, že jeden rok Nórska televízia neodvysielala “Popelku” a l’udia začali pred budovou televízie v hojnom počte protestovat’ až do vtedy, kým Tri oriešky neodvysielali!

Tri oriešky (google.com)

Po Vianociach príchod turistov (najmä tých ázijských) stúpa rýchlost’ou svetla, čiže 25. decembra sa k nám neprišiel najest’ ani jeden Nór, no reštaurácia bola plná od doby otvorenia až po záverečnú. Presne preto vravím, že tá pravá turistická sezóna začína teraz, kedy Jule Bord a Lutefisk vystriedali “seafood platters” - tanier s morskymi živočíchmi a nespočetné množstvá hladných turistov. Každé obdobie má svoje čaro a zároveñ je crazy.

Seafood platter z Fiskekompaniet (Facebook Fiskekompaniet)

Čo sa Nového Roka týka, pár Nórov sa ide najest’ von, no zväčša sú to opät’ turisti (niektorým sme dokonca museli povedat’ nie, lebo sme nemali žiaden vol’ný stôl celý večer). Nóri sa ale odviažu počas noci, bary a ulice sú okolo polnoci (a aj dlho po) plné. Ja som strávila Silvestra opät’ pracovne, po práci nám vlastník objadnal sushi, pripili sme si, posedeli, porozprávali, nič šialené, no vel’mi príjemné.

1.1. bolo takmer všetko zatvorené, okrem nás, takže o klientelu bolo postarané. Novým rokom ale nič nekončí, práve naopak, teraz až do konca marca je najviac busy a o menej než 20 dní uvidíme slniečko - KONEČNE!

Polarna noc (Simona)

Ja Vám všetkým zo srdca oneskorene prajem Št’astný Nový Rok, majte sa krásne!